«Айнтрахт» положил глаз на полузащитника «Брайтона»

Франкфуртский «Айнтрахт» нацелился на полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «орлы» хотят приобрести 32-летнего немца следующим летом.

Источник добавляет, что сделка пока видится маловероятной, так как «Айнтрахт» смущает зарплата футболиста и требуемая сумма трансфера. Следующим летом у Гросса будет оставаться год по контракту с «Брайтоном», но «Айнтрахт» не устраивает даже та сумма компенсации, которую «чайки» просят с учётом скидки.

В нынешнем сезоне Гросс отметился голом и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 8 миллионов евро.