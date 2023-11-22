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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Айнтрахт» положил глаз на полузащитника «Брайтона»

22 Ноября 2023 • 15:03 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Брайтон
25.11 18:00

Франкфуртский «Айнтрахт» нацелился на полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «орлы» хотят приобрести 32-летнего немца следующим летом.

Источник добавляет, что сделка пока видится маловероятной, так как «Айнтрахт» смущает зарплата футболиста и требуемая сумма трансфера. Следующим летом у Гросса будет оставаться год по контракту с «Брайтоном», но «Айнтрахт» не устраивает даже та сумма компенсации, которую «чайки» просят с учётом скидки.

В нынешнем сезоне Гросс отметился голом и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Брайтон Паскаль Гросс ещё теги

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