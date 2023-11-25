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​Фати снова травмирован

25 Ноября 2023 • 19:47 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Брайтон

В последние годы талантливый Ансу Фати регулярно попадает в лазарет. Травмы продолжают мешать форварду раскрыться – в субботнем матче «Брайтона» против «Ноттингем Форест» Фати был заменён уже в середине первого тайма. Роберто де Дзерби пришлось снимать Ансу с игры из-за полученного повреждения.

В ближайшее время наверняка станет понятно, насколько серьёзной является очередная травма 21-летнего Фати, и сколько он пропустит.

Стоит напомнить, что за «Брайтон» Ансу Фати выступает на правах аренды. Права на талантливого футболиста принадлежат «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Ансу Фати

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