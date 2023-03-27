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«Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на Коне

27 Марта 2023 • 13:46 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия М
02.04 16:30

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может продолжить карьеру в топовом европейском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за 21-летним французом активно следят «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что для лондонского клуба приоритетными вариантами по-прежнему остаются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, а также игрок «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Действующий контракт Коне с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коне провёл 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Ману Коне
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КЁЛЬН БОРУССИЯ М
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