«Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на Коне

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может продолжить карьеру в топовом европейском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за 21-летним французом активно следят «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что для лондонского клуба приоритетными вариантами по-прежнему остаются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, а также игрок «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Действующий контракт Коне с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коне провёл 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.