«Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха сыграли на ноль

Давно не побеждавшие «Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха провели матч 26-го тура чемпионата Германии. Игра получилось равной по всем компонентам, кроме количества угловых, где у «козлов» было невероятное преимущество. Лучший шанс был в конце первого тайма у Эрика Мартеля, но голкипер гостей успел парировать.
Ничья 0:0, «Боруссия» вышла на чистое 10-е место, соперник - 13-й.
Протокол игры
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Схири Эльес•Мартель Эрик•Шиндлер Кингсли61' (Тиггес Штеффен (61') •Майна Линтон78' (Гусенбашич Денис (78') • 81'Кайнц Флориан 73'78' (Тилманн Ян (78') •Зельке Дейви61' (Любичич Деян (61')
02 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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