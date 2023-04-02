«Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха сыграли на ноль

Давно не побеждавшие «Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха провели матч 26-го тура чемпионата Германии. Игра получилось равной по всем компонентам, кроме количества угловых, где у «козлов» было невероятное преимущество. Лучший шанс был в конце первого тайма у Эрика Мартеля, но голкипер гостей успел парировать.

Ничья 0:0, «Боруссия» вышла на чистое 10-е место, соперник - 13-й.