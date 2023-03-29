На «Кёльн» наложили трансферный бан

Немецкий клуб «Кёльн», выступающий в Бундеслиге, получил трансферный бан – в ближайшие два трансферных окна «козлы» не смогут регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает портал Kicker, ссылаясь на источник из ФИФА. Команда сможет лишь продлевать действующие контракты со своими игроками или подтягивать резервы из клубной академии.

Всему виной – история с переходом словенского форварда Яки Кубера. Предполагается, что немецкий клуб спровоцировал Кубера на то, чтобы тот расторг трудовое соглашение со своим клубом, люблянской «Олимпией». А уже после перебрался в стан немецкой команды.

Отметим, что «Кёльн» ещё в силах обжаловать решение. У «козликов» на это будет 21 календарный день.

В текущем сезоне клуб движется на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, в активе подопечных Штеффена Баумгарта 27 набранных баллов после 25 туров.