Харрисон забивал и своим, и чужим, «Лидс» не проиграл «Брайтону»

В 27-м туре АПЛ «Лидс» принимал «Брайтон». Алексис Макаллистер открыл счет под конец первого тайма, но Патрик Бэмфорд восстановил паритет. После перерыва гости снова были впереди, автогол в пассиве Джека Харрисона. Он же и увел свою команду от поражения, забив и в чужие ворота - 2:2.

«Лидс» остается в зоне вылета, соперник - седьмой.