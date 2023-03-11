Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Харрисон забивал и своим, и чужим, «Лидс» не проиграл «Брайтону»

11 Марта 2023 • 19:56 Комментировать
Лидс
2:2
Брайтон
окончен

В 27-м туре АПЛ «Лидс» принимал «Брайтон». Алексис Макаллистер открыл счет под конец первого тайма, но Патрик Бэмфорд восстановил паритет. После перерыва гости снова были впереди, автогол в пассиве Джека Харрисона. Он же и увел свою команду от поражения, забив и в чужие ворота - 2:2.

«Лидс» остается в зоне вылета, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Лидс2:2Брайтон
  33'Макаллистер Алексис (0:1)
(1:1) Бэмфорд Патрик40'  
  61'Харрисон Джек (1:2)
(2:2) Харрисон Джек78'  
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинВебер МаксимилианФирпо Жуниор  90'Адамс ТайлерРока Марк 66' (Морено Родриго ( 66') Саммервилл Крисенсио 66' (Маккенни Уэстон ( 66') Ааронсон Бренден 84' (Рюттер Жоржиньо ( 84') Харрисон Джек 90' (Синистерра Луис ( 90') Бэмфорд Патрик 66' (Ньонто Вильфред ( 66')
Запасные: Роблес ЖоэльГринвуд СэмКристенсен РасмусСтрёйк Паскаль
Стил ДжейсонВельтман ЙоелУэбстер Адам 88' (Ван Хеке Ян-Поль ( 88') Данк ЛьюисЭступиньян ПервисГросс ПаскальКайседо Мойсес  83'Марч СоломонМакаллистер АлексисМитома КаоруФергюсон Эван 68' (Уэлбек Данни ( 68')
Запасные: Санчес РобертFacundo BuonanotteУндав ДенизАйяри ЯсинКолуилл ЛевиСармиенто ДжеремиЭнсисо Хулио
11 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Брайтон Джек Харрисон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
6.40 5.00 1.46
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
2
2
3.30 3.50 2.22
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
1
0
2.75 3.20 2.75
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Челси Челси
1
3
3.95 3.65 1.95
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
1
1.50 4.50 6.60
Видео
11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
Видео
12.03.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.20 4.00 1.68
Видео
12.03.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.98 3.45 4.00
Видео
12.03.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.20 7.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
20:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Борнмута»: «Большой и заслуженный результат»
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» впервые за 12 туров проиграл в АПЛ
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» победил в матче с «Брентфордом» благодаря голу на первой минуте
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переиграл «Лестер» в матче с уймой голевых моментов
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» легко разобрался с «Ноттингем Форест»
19:56 · Англия. Премьер-лига
Харрисон забивал и своим, и чужим, «Лидс» не проиграл «Брайтону»
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» озвучил состав на матч с «Кристал Пэлас»
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» Клоппа чаще проигрывал командам из зоны вылета, чем командам из зоны Лиги чемпионов
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Лосано договорился с топ-клубом АПЛ
18:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Борнмут» заслуженно одержал победу»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Это вам не «Манчестер Юнайтед» громить: «Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ 6
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик неожиданно попал в стартовый состав «Челси»
Все новости
Рекомендуем