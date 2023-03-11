Харрисон забивал и своим, и чужим, «Лидс» не проиграл «Брайтону»

В 27-м туре АПЛ «Лидс» принимал «Брайтон». Алексис Макаллистер открыл счет под конец первого тайма, но Патрик Бэмфорд восстановил паритет. После перерыва гости снова были впереди, автогол в пассиве Джека Харрисона. Он же и увел свою команду от поражения, забив и в чужие ворота - 2:2.
«Лидс» остается в зоне вылета, соперник - седьмой.
Протокол игры
|33'Макаллистер Алексис (0:1)
|(1:1) Бэмфорд Патрик40'
|61'Харрисон Джек (1:2)
|(2:2) Харрисон Джек78'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Кох Робин•Вебер Максимилиан•Фирпо Жуниор• 90'Адамс Тайлер•Рока Марк66' (Морено Родриго (66') •Саммервилл Крисенсио66' (Маккенни Уэстон (66') •Ааронсон Бренден84' (Рюттер Жоржиньо (84') •Харрисон Джек90' (Синистерра Луис (90') •Бэмфорд Патрик66' (Ньонто Вильфред (66')
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам88' (Ван Хеке Ян-Поль (88') •Данк Льюис•Эступиньян Первис•Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес• 83'Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Митома Каору•Фергюсон Эван68' (Уэлбек Данни (68')
11 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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