Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби: «Заслуживали победу»

12 Марта 2023 • 00:36 Комментировать
Лидс
2:2
Брайтон
окончен

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» отправился в гости к «Лидсу», там команды забили друг другу по два мяча. Итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби расстроен итогами матча, он считает, что его команда заслуживала большего, но ее подвела не очень хорошая реализация потенциальных моментов.

- Я разочарован результатом, потому что мы провели фантастический матч, могли все закрыть раньше. Было много ошибок в реализации. Мне жаль, что не удалось выиграть, жаль также игроков, ведь мы отлично читали игру с самой первой ее минуты, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Брайтон Роберто де Дзерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
2
2
3.30 3.50 2.22
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
1
0
2.75 3.20 2.75
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Челси Челси
1
3
3.95 3.65 1.95
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
1
1.50 4.50 6.60
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
9.20 5.80 1.32
Видео
12.03.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.20 4.00 1.68
Видео
12.03.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.98 3.45 4.00
Видео
12.03.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.20 7.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
01:00 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Очень хорошая неделя»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Нам просто не повезло»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Ротация необходима»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Плохой первый тайм стоил нам поражения»
00:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Заслуживали победу»
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» не может победить уже в десяти матчах кряду в АПЛ
00:14 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не люблю упускать шансы»
11 Марта
23:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Получал удовольствие от матча»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Нам пришлось потерпеть»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Борнмут» абсолютно заслужил успех»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил рекорд АПЛ в 21-м веке
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» переживает свою худшую серию за почти десять лет
21:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 12 марта 2023
21:20 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 12 марта 2023
21:17 · Англия. Премьер-лига
Биллинг: «Спасибо публике за поддержку»
Все новости
Рекомендуем