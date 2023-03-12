Де Дзерби: «Заслуживали победу»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» отправился в гости к «Лидсу», там команды забили друг другу по два мяча. Итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби расстроен итогами матча, он считает, что его команда заслуживала большего, но ее подвела не очень хорошая реализация потенциальных моментов.

- Я разочарован результатом, потому что мы провели фантастический матч, могли все закрыть раньше. Было много ошибок в реализации. Мне жаль, что не удалось выиграть, жаль также игроков, ведь мы отлично читали игру с самой первой ее минуты, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.