Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбабу перебрался из «Фулхэма» в чемпионат Швейцарии официально

13 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать
Брайтон
...
Фулхэм
18.02 18:00

27-летний швейцарский фланговый защитник Кевин Мбабу временно сменил чемпионат Англии на чемпионат Швейцарии. Игрок перешёл из «Фулхэма» в «Серветт» - родной для игрока клуб. О сделке официально объявляет пресс-служба швейцарской команды, футболист проведёт в новой команде оставшуюся часть сезона.

Отметим, что за «дачников» Мбабу в текущем сезоне играл нерегулярно – на его счету лишь семь выходов на поле во всех турнирах, в которых он отдал один ассист.

«Серветт» занимает в чемпионате Швейцарии вторую строчку и вполне настроен на борьбу за попадание в еврокубки, набрав 29 очков по итогам 19 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Серветт Кевин Мбабу Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 5.80 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
22:31 · Англия. Премьер-лига
Руни заинтересован в работе в «Саутгемптоне» слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на двух звёздных форвардов слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Мбабу перебрался из «Фулхэма» в чемпионат Швейцарии официально
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о травмах Фирмино, ван Дейка и Артура
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может выкупить Фелиша по сниженной цене – за 100 млн евро
19:38 · Англия. Премьер-лига
Забитцер признался, что комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Мы должны принять эту критику, которая обрушилась на команду»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном»
18:34 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что «Челси» не контактирует с клубом по Захаряну
18:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп - о Лэмпарде: «Он ещё достаточно молодой тренер и может вернуться в работу»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп не удивлён недавней победе «Эвертона» над лидером АПЛ
17:17 · Англия. Премьер-лига
Илон Маск может купить «Манчестер Юнайтед» 3
16:37 · Россия. Премьер-лига
Олич рассказал, что Жирков не хотел переходить в «Челси»
Все новости
Рекомендуем