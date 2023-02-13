27-летний швейцарский фланговый защитник Кевин Мбабу временно сменил чемпионат Англии на чемпионат Швейцарии. Игрок перешёл из «Фулхэма» в «Серветт» - родной для игрока клуб. О сделке официально объявляет пресс-служба швейцарской команды, футболист проведёт в новой команде оставшуюся часть сезона.

Отметим, что за «дачников» Мбабу в текущем сезоне играл нерегулярно – на его счету лишь семь выходов на поле во всех турнирах, в которых он отдал один ассист.

«Серветт» занимает в чемпионате Швейцарии вторую строчку и вполне настроен на борьбу за попадание в еврокубки, набрав 29 очков по итогам 19 матчей.