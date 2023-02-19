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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби ропщет на судейство

19 Февраля 2023 • 04:53 Комментировать
Брайтон
0:1
Фулхэм
окончен

В матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл в гостевом матче «Брайтон» благодаря одному-единственному мячу Манора Соломона. Итальянский наставник Роберто де Дзерби считает, что главной причиной поражения его команды стало неважное судейство. Де Дзерби начал возмущаться еще во время игры, в результате чего увидел перед собой красную карточку.

- Я не зол, потому что мы сыграли в отличный футбол. Было много шансов забить. Когда я говорю о судействе, говорю об отношении. Отношение судьи показалось мне странным. Не совсем понятным, - цитирует слова де Дзерби Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Брайтон Роберто де Дзерби
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