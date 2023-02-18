«Фулхэму» повезло вырвать победу в споре с конкурентами из «Брайтона»

«Брайтон» и «Фулхэм», соседи по таблице, бились за право выйти на чистое шестое место. Судя по всему, «дачники» были бы довольны и ничьей, отбивая многочисленные атаки противника. Тем не менее, коллектив из Лондона получил редкий шанс впереди на 88-й минуте и Манор Соломон принес ему не совсем логичную, но важную победу - 1:0.