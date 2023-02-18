«Фулхэму» повезло вырвать победу в споре с конкурентами из «Брайтона»

«Брайтон» и «Фулхэм», соседи по таблице, бились за право выйти на чистое шестое место. Судя по всему, «дачники» были бы довольны и ничьей, отбивая многочисленные атаки противника. Тем не менее, коллектив из Лондона получил редкий шанс впереди на 88-й минуте и Манор Соломон принес ему не совсем логичную, но важную победу - 1:0.
Протокол игры
|88'Манор Соломон (0:1)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам73' (Ундав Дениз (73') •Данк Льюис•Эступиньян Первис62' (Лемпти Тарик (62') •Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес•Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Митома Каору•Фергюсон Эван73' (Facundo Buonanotte (73')
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса• 70'Рим Тим•Робинсон Энтони• 84'Рид Харрисон•Пальинья Жоау• 90'Уилсон Гарри62' (Винисиус Карлос (62') • 82'Перейра Андреас82' (Манор Соломон (82') •Виллиан Боргес• 90'Рид Бобби
18 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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