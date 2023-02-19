Марку Силва: «Мы прибавили во втором тайме»

В матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл в гостевом матче «Брайтон» благодаря одному-единственному мячу Манора Соломона. Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал итоги игры и похвалил Соломона.

- Это была непростая игра, соперник пытался доминировать на поле, но мы смогли прибавить во втором тайме. Первый мы провели не лучшим образом. В целом, это было не лучшее наше выступление, но мы проявили желание сражаться, верили в успех и в итоге выиграли. Манор заслуживает похвалы, отличное исполнение от него, - цитирует слова португальского специалиста BBC Sport.