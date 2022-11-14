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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Теперь можно и отдохнуть»

14 Ноября 2022 • 10:34 Комментировать
Брайтон
1:2
Астон Вилла
окончен

В шестнадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала гостевую победу в противостоянии с «Брайтоном», и теперь на перерыв «вилланы» уйдут с хорошим настроением. Доволен и тренер команды Унаи Эмери, который возглавил ее после увольнения Стивена Джеррарда.

- Мы профессионалы. Вот что я хочу от команды. Но сейчас для нас будет важно отдохнуть. Посмотреть матчи чемпионата мира. Потом начнем работать, готовиться к матчам конца декабря, - цитирует Эмери BBC Sport.

В следующем, семнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» примет в домашнем матче «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Брайтон Астон Вилла
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