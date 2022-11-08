Эмери: «Я всегда хотел получить ещё один шанс в АПЛ»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признался, что намерен избежать тех ошибок, которые он допустил в период своей работы в лондонском «Арсенале».

Напомним, испанский специалист руководил «канонирами» с мая 2018 по ноябрь 2019 года, после чего Эмери работал в «Вильярреале», а в начале текущего месяца он вернулся в АПЛ.

«У меня за плечами уже есть опыт в этой лиге. Думаю, мой первый год в «Арсенале» получился славным. Он был нарушен некоторыми вещами, которые я определил и которых теперь постараюсь избежать. У меня всегда были амбиции получить ещё один шанс и вернуться более подготовленным», — приводит слова Эмери Marca.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков в 14 турах.