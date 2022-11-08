Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Я всегда хотел получить ещё один шанс в АПЛ»

08 Ноября 2022 • 15:08 Комментировать
Брайтон
...
Астон Вилла
1 1.83 X 3.75 2 4.20
13.11 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признался, что намерен избежать тех ошибок, которые он допустил в период своей работы в лондонском «Арсенале».

Напомним, испанский специалист руководил «канонирами» с мая 2018 по ноябрь 2019 года, после чего Эмери работал в «Вильярреале», а в начале текущего месяца он вернулся в АПЛ.

«У меня за плечами уже есть опыт в этой лиге. Думаю, мой первый год в «Арсенале» получился славным. Он был нарушен некоторыми вещами, которые я определил и которых теперь постараюсь избежать. У меня всегда были амбиции получить ещё один шанс и вернуться более подготовленным», — приводит слова Эмери Marca.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков в 14 турах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
15:08 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Я всегда хотел получить ещё один шанс в АПЛ»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира
14:24 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Фоден отреагировал на прозвище «стокпортский Иньеста»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следующим летом бесплатно хочет подписать нападающего из АПЛ
13:38 · Англия. Чемпионшип
Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа
13:16 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Порту»
13:13 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» надеются на то, что уход Роналду укрепит положение тен Хага и успокоит раздевалку
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового форварда во Франции
12:34 · Англия. Кубок лиги
Филлипс: «Гвардиола сказал, что собирается выпустить меня в матче с «Челси»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает
12:01 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не планирует продавать Брою»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов выделить на трансфер Азара 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Камеруна: «Салах не впечатляет, я могу делать то же, что и он»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Директор «Челси» Барнард: «В феврале мы можем быть совершенно другой командой»
Все новости
Рекомендуем