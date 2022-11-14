Ингс: «Нападающему приятно забивать»

В шестнадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала гостевую победу в противостоянии с «Брайтоном», и теперь на перерыв «вилланы» уйдут с хорошим настроением. Особенно Дэнни Ингс - именно его два гола позволили бирмингемцам добиться столь приятного результата. .

- Нападающему всегда приятно забивать голы. Это помогает команде. Мы заслужили эту победу, хотя пропустили первыми, причем так рано. Мы смогли проявить свой характер, стойкость, - цитирует Ингса BBC Sport.

В следующем, семнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» примет в домашнем матче «Ливерпуль».