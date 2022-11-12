На сайте «Астон Виллы» завершилось голосование за новую эмблему клуба, в котором, как сообщает пресс-служба клуба, приняли участие более 21 тысячи фанов. Всего лишь восемь процентов высказались за сохранение нынешней эмблемы, в то время как 77 процентов выбрали вариант, который, однако тут же породил недовольство (а за что голосовали-то, спрашивается тогда) и даже обвинения в плагиате. Многим показалось, что круглая эмблема со стилизованным львом внутри круга слишком сильно напоминает эмблему «Челси», разве что цвета другие.

В воскресенье клуб из Бирмингема сразится в шестнадцатом туре АПЛ с «Брайтоном».