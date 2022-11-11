Влашич покинет «Вест Хэм» на постоянной основе

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, выступающий на правах аренды за итальянский «Торино», в 2023 году покинет «молотобойцев» на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «быков» более чем довольны выступлениями хорвата в нынешнем сезоне.

У «Торино» есть опция выкупа полузащитника, которая составляет 15 миллионов евро. В 2023 году клуб намерен воспользоваться этой возможностью и оформить трансфер Влашича на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Влашич отметился за «Торино» четырьмя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А.