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Влашич покинет «Вест Хэм» на постоянной основе

11 Ноября 2022 • 11:57 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
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12.11 18:00

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, выступающий на правах аренды за итальянский «Торино», в 2023 году покинет «молотобойцев» на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «быков» более чем довольны выступлениями хорвата в нынешнем сезоне.

У «Торино» есть опция выкупа полузащитника, которая составляет 15 миллионов евро. В 2023 году клуб намерен воспользоваться этой возможностью и оформить трансфер Влашича на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Влашич отметился за «Торино» четырьмя голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Никола Влашич
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