«Вест Хэм» не планирует увольнять Мойеса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не будет уволен в ближайшее время.

После впечатляющего прошлого сезона команда неудачно начала нынешний, одержав всего четыре победы в 15 матчах Премьер-лиги. Лондонцы уступили в четырёх из последних пяти поединков чемпионата, вплотную приблизившись к зоне вылета, и слухи об увольнении Мойеса стали распространяться в СМИ ещё активнее. По информации авторитетного издания BBC Sport, в настоящий момент руководство «Вест Хэма» не планирует расставаться с шотландским специалистом.

Свой следующий матч «молотобойцы» проведут против лидера турнирной таблицы – «Арсенала». Встреча состоится 26 декабря.