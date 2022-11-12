Роджерс рассказал о состоянии Мэддисона, получившего травму перед ЧМ-2022

Полузащитник «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон успеет вернуться в строй до старта катарского мундиаля.

Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт включил Мэддисона в финальную заявку на турнир, однако уже на 25-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги против «Вест Хэма» атакующему хавбеку потребовалась замена из-за травмы. Впрочем, сразу после завершения встречи рулевой «лис» Брендан Роджерс успокоил поклонников сборной: «С ним всё в порядке. Он мало тренировался на этой неделе, и эта замена – лишь мера предосторожности. Он почувствовал незначительную боль в колене, но с ним всё хорошо», – цитирует BBC специалиста.