Агент Влашича высказался о намерении «Торино» выкупить права на игрока у «Вест Хэма»

Тони Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, прокомментировал возможный переход игрока в туринский клуб на постоянной основе. Напомним, права на хавбека принадлежат «Вест Хэму». Ранее сообщалось, что «Торино» намерен воспользоваться опцией выкупа футболиста в следующем году за 15 миллионов евро.

«Никола счастлив в «Торино», но об его переходе в итальянский клуб на постоянной основе говорить пока рано», — цитирует слова агента «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний хорват принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.