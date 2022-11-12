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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» под ноль проиграл «Лестеру»

12 Ноября 2022 • 19:58 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Лестер
окончен

Неудачники текущего сезона, «Вест Хэм» и «Лестер», пересеклись в 15-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» ничего не смогли противопоставить набравшему ход сопернику и потерпели третье поражение подряд. Джеймс Мэддисон забил уже на восьмой минуте, в конце первого тайма с 11 метров не забил Юри Тилеманс, а точку поставил Харви Барнс - 2:0.

«Лестер» уже 12-й, а лондонцы всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Вест Хэм0:2Лестер
  8'Мэддисон Джеймс (0:1)
  78'Барнс Харви (0:2)
Фабьянски ЛукашКерер ТилоДоусон Крэйг  41'Зума Курт 15' (Агуэрд Наиф ( 15') Крессуэлл АаронСоучек Томаш 75' (Форнальс Пабло ( 75') Райс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас  60'Бенрахма СаидСкамакка Джанлука  85'
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериЦоуфал ВладимирАреола АльфонсДаунс Флинн
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас ВаутТомас ЛюкСумаре Бубакари 69' (Варди Джейми ( 69') Мэддисон Джеймс 25' (Прат Деннис ( 25') Тилеманс Юри 55' (Ндиди Уилфред ( 55'  62') Дьюсбери-Холл Кирнан 68' (Перес Айосе ( 68') Барнс ХарвиДака Патсон 69' (Менди Нампали ( 69')
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльЭванс ДжонниИхеаначо Келечи
12 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Вест Хэм
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