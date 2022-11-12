«Вест Хэм» под ноль проиграл «Лестеру»

Неудачники текущего сезона, «Вест Хэм» и «Лестер», пересеклись в 15-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» ничего не смогли противопоставить набравшему ход сопернику и потерпели третье поражение подряд. Джеймс Мэддисон забил уже на восьмой минуте, в конце первого тайма с 11 метров не забил Юри Тилеманс, а точку поставил Харви Барнс - 2:0.
«Лестер» уже 12-й, а лондонцы всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|8'Мэддисон Джеймс (0:1)
|78'Барнс Харви (0:2)
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Доусон Крэйг• 41'Зума Курт15' (Агуэрд Наиф (15') •Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш75' (Форнальс Пабло (75') •Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас• 60'Бенрахма Саид•Скамакка Джанлука 85'
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк•Сумаре Бубакари69' (Варди Джейми (69') •Мэддисон Джеймс25' (Прат Деннис (25') •Тилеманс Юри55' (Ндиди Уилфред (55') • 62'Дьюсбери-Холл Кирнан68' (Перес Айосе (68') •Барнс Харви•Дака Патсон69' (Менди Нампали (69')
12 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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