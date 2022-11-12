«Вест Хэм» под ноль проиграл «Лестеру»

Неудачники текущего сезона, «Вест Хэм» и «Лестер», пересеклись в 15-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» ничего не смогли противопоставить набравшему ход сопернику и потерпели третье поражение подряд. Джеймс Мэддисон забил уже на восьмой минуте, в конце первого тайма с 11 метров не забил Юри Тилеманс, а точку поставил Харви Барнс - 2:0.

«Лестер» уже 12-й, а лондонцы всего в очке над зоной вылета.