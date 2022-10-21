За последние годы Уилфрида Заха слухи не раз связывали с более статусными клубами, но он оставался в «Кристал Пэлас». Ближайшим летом форвард, наконец, рассчитывает реализовать свою цель и оказаться в гранде. По этой причине Заха воздерживается от переговоров с «орлами» о продлении контракта, о чём рассказывает Daily Mail.

Интерес к Уилфриду Заха проявляют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Летом ивуариец обретёт статус свободного агента, если до того момента контракт продлён не будет.

В сезоне 2022/2023 29-летний Уилфрид Заха провёл в чемпионате Англии девять матчей. В них нападающий забил пять голов и отдал один голевой пас.