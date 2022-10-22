Отличная реализация позволила «Эвертону» разгромить «Кристал Пэлас»

В 13-м туре Премьер-лиги встретились середняки - «Эвертон» и «Кристал Пэлас». По всем показателям матч получился равным, но «ириски» просто шикарно использовали свои моменты и устроили сопернику разгром (3:0). После этого поединка команды делят 11-е место, набрав по 13 очков.