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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отличная реализация позволила «Эвертону» разгромить «Кристал Пэлас»

22 Октября 2022 • 18:58 Комментировать
Эвертон
3:0
Кристал Пэлас
окончен

В 13-м туре Премьер-лиги встретились середняки - «Эвертон» и «Кристал Пэлас». По всем показателям матч получился равным, но «ириски» просто шикарно использовали свои моменты и устроили сопернику разгром (3:0). После этого поединка команды делят 11-е место, набрав по 13 очков.

Протокол игры  
Эвертон3:0Кристал Пэлас
(1:0) Калверт-Льюин Доминик11'  
(2:0) Гордон Энтони63'  
(3:0) Макнил Дуайт84'  
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусКоди КонорТарковски Джеймс  68'Миколенко ВиталийАйуоби АлексГуэйе Идрисса 86' (Дукуре Абдулай ( 86') Онана Амаду 78' (Гарнер Джеймс ( 78') Гордон Энтони 86' (Дэвис Том ( 86') Калверт-Льюин Доминик 78' (Мопе Нил ( 78') Грэй Демарай  70' 73' (Макнил Дуайт ( 73')
Запасные: Бегович АсмирКин МайклХолгейт МэйсонРондон Саломон
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи Марк  68'Митчелл ТайрикОлисе Майкл 62' (Матета Жан-Филипп ( 62'  80') Миливоевич Лука 62' (Шлупп Джеффри ( 62'  68') Эзе ЭберечиАйю Джордан 75' (Эбиовей Малколм ( 75') Эдуар ОдсоннЗаха Уилфрид  68'
Запасные: Хьюз УиллБалмер КофиТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроКиллиан ФиллипсДжонстон Сэм
22 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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