Отличная реализация позволила «Эвертону» разгромить «Кристал Пэлас»

В 13-м туре Премьер-лиги встретились середняки - «Эвертон» и «Кристал Пэлас». По всем показателям матч получился равным, но «ириски» просто шикарно использовали свои моменты и устроили сопернику разгром (3:0). После этого поединка команды делят 11-е место, набрав по 13 очков.
Протокол игры
|(1:0) Калверт-Льюин Доминик11'
|(2:0) Гордон Энтони63'
|(3:0) Макнил Дуайт84'
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Коди Конор•Тарковски Джеймс• 68'Миколенко Виталий•Айуоби Алекс•Гуэйе Идрисса86' (Дукуре Абдулай (86') •Онана Амаду78' (Гарнер Джеймс (78') •Гордон Энтони86' (Дэвис Том (86') •Калверт-Льюин Доминик78' (Мопе Нил (78') •Грэй Демарай 70'73' (Макнил Дуайт (73')
Запасные: Бегович Асмир•Кин Майкл•Холгейт Мэйсон•Рондон Саломон
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк• 68'Митчелл Тайрик•Олисе Майкл62' (Матета Жан-Филипп (62') • 80'Миливоевич Лука62' (Шлупп Джеффри (62') • 68'Эзе Эберечи•Айю Джордан75' (Эбиовей Малколм (75') •Эдуар Одсонн•Заха Уилфрид 68'
22 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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