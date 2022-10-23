Лэмпард: «Я восхищён»

В матче тринадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Ньюкасла» - подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели со счетом 3:0 «Кристал Пэлас». Наставник команды очень доволен увиденным на поле, он прокомментировал итоги игры.

- Я в полном восторге. Это то, в чем мы нуждались, все сошлось после череды непростых игр. Организация, агрессивность, энергия на поле - все было. Мы забили качественные голы непростому сопернику. Надо продолжать работать, и делать это в той манере, в которой мы сыграли сегодня, - заявил Лэмпард в интервью BBC Sport.