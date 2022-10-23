Калверт-Льюин: «Давно ждал этого»

В матче тринадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Ньюкасла» - подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели со счетом 3:0 «Кристал Пэлас». Первый гол, который и оказался победным, забил нападающий Доминик Калверт-Льюин - это был и его первый гол в сезоне также. Он прокомментировал свой успех.

- Я давно ждал этого, и мне понравилось. Было непросто читать всякие рассуждения о себе, но я верил в себя, работал, ждал этот момент, и вот он пришел. По правде говоря, я не могу похвастать терпением, и мне приходится учиться ему. Гол стал наградой за успехи, - заявил Калверт-Льюин в интервью BBC Sport.