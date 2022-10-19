Ровно 20 лет тому назад Уэйн Руни забил свой первый гол в АПЛ и установил рекорд турнира

Сегодня, 19 октября 2022 года, исполнилось ровно 20 лет с того момента, как Уэйн Руни забил свой первый гол в АПЛ и установил рекорд турнира, став самым молодым автором мяча в высшей лиге английского футбола - на тот момент Руни было 16 лет 360 дней. Позже этот рекорд, однако, был побит Джеймсом Милнером, а затем и Джеймсом Воном. А поразил в тот день Руни, выступавший в тот момент за «Эвертон», ворота лондонского «Арсенала», «ириски» выиграли прервали серию «канониров» из тридцати матчей без поражений. На тот момент у Руни даже не было профессионального контракта - он подписал его в январе следующего, 2003 года.