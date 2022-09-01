Несмотря на то, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог перейти в другой клуб до закрытия трансферного окна, и было объявлено о том, что минимум до зимы он будет играть / сидеть на скамейке запасных на «Олд Траффорд», у 37-летнего португальца есть шанс этого избежать. И если первый источник данной информации, Ajansspor, не внушает доверия, то подтверждение от инсайдера Фабрицио Романо - гораздо более серьезный факт.

По его данным, агент Роналду согласовал условия контракта с «Фенербахче», и тот вот-вот переедет в Турцию. Торопиться некуда, ведь там трансферное окно закрывается 7 сентября. Вот только поиграть в Лиге чемпионов у Роналду все равно не получится, так как «канареек» туда не пустило киевское «Динамо».