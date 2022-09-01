В «Фенербахче» решительно опровергли возможность подписания Роналду

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки дал комментарий по сенсационной новости о скором переезде в турецкий клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время, — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о «почти согласованном контракте» сообщили Ajansspor и инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний Роналду лишь один раз в этом сезоне попал в стартовый состав «красных дьяволов» и пока не забивал. Трансферное окно в Англии закроется в час ночи, в Турции - через неделю. Контракт португальца с «МЮ» действует до конца сезона.