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В «Фенербахче» решительно опровергли возможность подписания Роналду

 
01 Сентября 2022 • 23:10 Комментировать (1)
Фенербахче
...
Кайсериспор
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03.09 21:45

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки дал комментарий по сенсационной новости о скором переезде в турецкий клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

— Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время, — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о «почти согласованном контракте» сообщили Ajansspor и инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний Роналду лишь один раз в этом сезоне попал в стартовый состав «красных дьяволов» и пока не забивал. Трансферное окно в Англии закроется в час ночи, в Турции - через неделю. Контракт португальца с «МЮ» действует до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Селахаттин Баки
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 23:38
Решительно решили...
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окончен Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед 3.20 3.55 2.20
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