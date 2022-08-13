«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча от «Лидса»

После нулевой ничьей в матче первого тура между «Саутгемптона» и «Лидса» вторая часть игры получилась веселее. Уже на 46-й минуте Родриго Морено огорчил хозяев, а вскоре и удвоил счет. Ближе к концовке «святые» смогли спастись после ударов Джо Арибо и Кайла Уокера-Питерса - 2:2.