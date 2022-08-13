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«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча от «Лидса»

13 Августа 2022 • 18:59 Комментировать
Саутгемптон
2:2
Лидс
окончен

После нулевой ничьей в матче первого тура между «Саутгемптона» и «Лидса» вторая часть игры получилась веселее. Уже на 46-й минуте Родриго Морено огорчил хозяев, а вскоре и удвоил счет. Ближе к концовке «святые» смогли спастись после ударов Джо Арибо и Кайла Уокера-Питерса - 2:2.

Протокол игры  
Саутгемптон2:2Лидс
  46'Морено Родриго (0:1)
  60'Морено Родриго (0:2)
(1:2) Арибо Джо72'  
(2:2) Уокер-Питерс Кайл81'  
Базуну ГэвинБелла-Котчап АрмельБеднарек Ян 70' (Мара Секу ( 70') Салису Мохаммед  78'Уокер-Питерс КайлДженепо Мусса 90' (Стивенс Джек ( 90') Лавия РомеоУорд-Праус ДжеймсАрмстронг Стюарт 61' (Арибо Джо ( 61') Эльюнусси Мохамед 61' (Армстронг Адам ( 61') Адамс Че
Запасные: Валери ЯнМаккарти АлексДиалло ИбраимаРомеу ОриольЛянко Войнович
Мелье ИлланКристенсен Расмус  45'Кох РобинЛьоренте ДиегоСтрёйк ПаскальРока Марк 88' (Форшоу Адам ( 88') Адамс ТайлерАаронсон БренденМорено РодригоХаррисон Джек  43' 84' (Синистерра Луис ( 84') Бэмфорд Патрик 28' (Джеймс Дэниэл ( 28'Клих Матеуш 84')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоФур-Хьельде ЛеоГринвуд СэмДраме Коди
13 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Саутгемптон
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окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.12 9.40 24.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.04 3.45 3.85
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс 2.17 3.50 3.40
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.63 4.20 5.40
Идет 3 минута Брентфорд 0:0 Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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