«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча от «Лидса»

После нулевой ничьей в матче первого тура между «Саутгемптона» и «Лидса» вторая часть игры получилась веселее. Уже на 46-й минуте Родриго Морено огорчил хозяев, а вскоре и удвоил счет. Ближе к концовке «святые» смогли спастись после ударов Джо Арибо и Кайла Уокера-Питерса - 2:2.
Протокол игры
|46'Морено Родриго (0:1)
|60'Морено Родриго (0:2)
|(1:2) Арибо Джо72'
|(2:2) Уокер-Питерс Кайл81'
Базуну Гэвин•Белла-Котчап Армель•Беднарек Ян70' (Мара Секу (70') •Салису Мохаммед• 78'Уокер-Питерс Кайл•Дженепо Мусса90' (Стивенс Джек (90') •Лавия Ромео•Уорд-Праус Джеймс•Армстронг Стюарт61' (Арибо Джо (61') •Эльюнусси Мохамед61' (Армстронг Адам (61') •Адамс Че
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус• 45'Кох Робин•Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Рока Марк88' (Форшоу Адам (88') •Адамс Тайлер•Ааронсон Бренден•Морено Родриго•Харрисон Джек 43'84' (Синистерра Луис (84') •Бэмфорд Патрик28' (Джеймс Дэниэл (28'Клих Матеуш84')
13 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).