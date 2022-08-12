Хазенхюттль перестал общаться с игроками «Саутгемптона»

«Саутгемптон» начал сезон в английской Премьер-лиге с крупного поражения от «Тоттенхэма», проиграв в Лондоне со счетом 1:4. Это лишь усугубило трения между наставником клуба, австрийцем Ральфом Хазенхюттлем, и футболистами команды.

Противоречия в их отношениях проявились еще в прошлом сезоне, когда «святые» проиграли 10 из последних тринадцати матчей. Летом руководство клуба поступило достаточно странным образом - оно уволило окружение тренера, но не его самого, сообщает Daily Mail. И сейчас противоречия предсказуемо усугубились.

- Ральф уже ни с кем не разговаривает. Отношений с игроками уже просто нет. Команда зациклена на оборону, думает лишь о том, чтобы не проиграть. Многие недовольны, - сообщил источнику голос внутри команды.