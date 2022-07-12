«Лидс» и «Барселона» полностью согласовали трансфер Рафиньи

«Барселона» достигла полного согласия с «Лидсом» в переговорах по Рафинье Диасу.

Ранее «Челси» уже сделал предложение, которое было принято «Лидсом», однако сам 25-летний вингер предпочёл дождаться прогресса в переговорах своего клуба с «Барселоной». По данным Mundo Deportivo, после длительных обсуждений «Лидс» всё же принял предложение каталонского гранда. Цена вопроса – 58 млн евро плюс 7 млн в виде бонусов. Сам игрок при этом уже давно дал своё согласие на переход в «Барселону» – контракт на пять лет и зарплата в 6 млн евро в год.

Рафинья Диас забил 11 мячей в 35 матчах за «Лидс» в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги.