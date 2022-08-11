«Лидс» может усилиться защитником из МЛС

«Лидс» проявляет интерес к защитнику «Филадельфии Юнион» Каю Вагнеру, сообщает журналист Мануэль Вет.

По информации источника, в услугах 25-летнего немца также заинтересованы «Бенфика» и загребское «Динамо».

Действующий контракт Вагнера с американским клубом рассчитан до конца нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 3 миллиона евро.

В текущем году футболист провёл в составе «Филадельфии» 25 матчей, отметившись в них пятью результативными передачами.

В МЛС Вагнер выступает с 2019 года. Ранее он защищал цвета немецких клубов «Вюрцбургер Киккерс», «Шальке 04» и «Ульм 1846».