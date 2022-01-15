​Бенитес на грани увольнения из «Эвертона»

Рафаэль Бенитес давно находится под давлением, ведь 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги не соответствует амбициям «Эвертона». Ситуация для испанского тренера усложнилась в субботу вечером – мерсисайдцы проиграли в гостях «Норвича» (1:2), занимавшего последнее место в таблице перед началом игры.

Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на собственные источники, Рафаэль Бенитес может быть уволен в ближайшие часы.

Напомним, что летом фанаты «Эвертона» выступали против назначения Бенитеса на должность главного тренера, поскольку в своё время испанец тренировал «Ливерпуль».