«Норвич» отправил вингера сборной Кубы в новую аренду

«Норвич», который ведёт непростую борьбу за выживание в АПЛ, не собирается давать шанс Онелю Эрнандесу в этом сезоне.

28-летний вингер сборной Кубы не успел вернуться из аренды в «Мидлсбро», где он провёл первую часть сезона, а его вновь отправили в Чемпионшип. На этот раз Эрнандес будет до конца сезона выступать за «Бирмингем», сообщает официальный сайт «Норвича».

Onel Hernandez has joined Birmingham City on loan, after spending the first half of the season at Middlesbrough.



Everyone at the club wishes Onel all the best for the rest of the season.#NCFC