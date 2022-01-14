Сёмин надеется, что скоро появится больше российских футболистов, которые будут играть в Европе

Бывший наставник киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Юрий Сёмин, комментируя переход Виталия Миколенко в «Эвертон», выразил надежду, что в будущем появится больше российских футболистов, которые будут играть в Европе.

«В киевском «Динамо» очень хорошо работает школа, которая подготовила Миколенко. Надеюсь, что и у нас в ближайшем будущем появятся футболисты, которые будут уезжать в Европу», – приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас в топ-5 чемпионатах Европы выступает всего два российских футболиста – Александр Головин и Алексей Миранчук. Миколенко стал третьим представителем украины в АПЛ после Александра Зинченко из «Манчестер Сити» и Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».