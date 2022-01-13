«Эвертон» официально объявил о переходе вингера «Астон Виллы» Анвара Эль-Гази. «Ириски» договорились о полугодичной аренде футболиста как часть сделки по трансферу Люки Диня.

В новом клубе Эль-Гази взялпривычный 34-й номер – он всегда выступает под ним в поддержку своего друга по временам в голландском «Аяксе», Абдельхаку Нури.

Уточним, что Эль-Гази не являлся ключевой фигурой в составе «Астон Виллы» в текущем сезоне – на его счету всего девять матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя результативными действиями. В свое время бирмингемцы заплатили за вингера девять миллионов евро «Лиллю».