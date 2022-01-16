​«Эвертон» уволил Бенитеса – журналист

Руководители «Эвертона» приняли решение об увольнении Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера команды. Об этом на своей страничке в «Твиттере» написал журналист Пит О’Рурк. По его данным, мерсисайдскому клубу осталось решить вопрос с компенсацией для испанского специалиста за разрыв контракта. Подтвердить отставку Бенитеса «ириски» должны не позднее понедельника.

В субботу «Эвертон» провалился в гостях у одного из аутсайдеров, проиграв «Норвичу» со счётом 1:2. На текущий момент мерсисайдцы располагаются на пятнадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.