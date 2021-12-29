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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» намерен приобрести двух французских защитников слухи

29 Декабря 2021 • 00:35 Комментировать
Эвертон
0:0
Ньюкасл
отменен

По всей видимости, новые владельцы «Ньюкасла» решили, что команда в первую очередь нуждается в усилении оборонительной линии.  Так, «сороки» обратил внимание сразу на двух французских защитников, которые столкнулись с определенными проблемами в своих клубах.

Ими являются Люка Динь из «Эвертона» и Самуэль Юмтити из «Барселоны», сообщает издание El Nacional. Динь повздорил с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом, а Юмтити оказался не нужен новому наставнику каталонцев Хави Эрнандесу.

Добавим, что Диня «Ньюкасл» планирует взять в аренду, а вот представителя «Барселоны» приобрести на полноценной основе. Руководство считает подобные сделки вполне выгодными в финансовом плане.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Барселона Люка Динь Самуэль Юмтити
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