По всей видимости, новые владельцы «Ньюкасла» решили, что команда в первую очередь нуждается в усилении оборонительной линии. Так, «сороки» обратил внимание сразу на двух французских защитников, которые столкнулись с определенными проблемами в своих клубах.

Ими являются Люка Динь из «Эвертона» и Самуэль Юмтити из «Барселоны», сообщает издание El Nacional. Динь повздорил с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом, а Юмтити оказался не нужен новому наставнику каталонцев Хави Эрнандесу.

Добавим, что Диня «Ньюкасл» планирует взять в аренду, а вот представителя «Барселоны» приобрести на полноценной основе. Руководство считает подобные сделки вполне выгодными в финансовом плане.