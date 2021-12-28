Матч «Эвертон» - «Ньюкасл» перенесён – АПЛ продолжает сдвигать график чемпионата

В четверг, 30 декабря, должен был состояться поединок между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» в рамках английской Премьер-лиги. Однако было принято решение перенести данную встречу на другую дату.

Причина этому – вспышка коронавируса в составе «сорок». «Несколько игроков сдали положительные тесты на COVID-19. Еще ряд футболистов продолжают восстанавливаться от различных травм. В связи с этим, клуб обратился с официальным запросом отменить матч. АПЛ одобрила нашу просьбу», - говорится в заявлении «Ньюкасла».

Напомним, что в понедельник подопечные Эдди Хау не испытывали никаких трудностей и вышли на домашнюю игру против «Манчестер Юнайтед».