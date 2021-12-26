Динияр Билялетдинов считает, что для перехода в «Эвертон» Головину надо «подкачаться»

Динияр Билялетдинов, который в свое время защищал цвета «Эвертона», оценил возможный переход в стан «ирисок» полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Напомним, что в подписании игрока лично заинтересован главный тренер команды Рафаэль Бенитес, об этом сообщала британская пресса.

«Если знать язык, адаптироваться в «Эвертоне» не так уж и сложно. К темпу привыкаешь через месяц. Если Головин все же переедет в Англию, ему придется подкачаться», - поделился Билялетдинов в интервью для «РБ Спорт».

Также эксперт добавил, что нынешнему образцу ливерпульского коллектива как раз не хватает гибкости и креативности при атакующих действиях. По его словам, «Эвертону» нужно еще два-три таких футболиста, как Головин.