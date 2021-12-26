«Эвертон» в огне: купили украинца Миколенко, хотят - россиянина Головина

Прошлым летом «ириски» приобрели только Демарая Грея за 2 млн евро, тогда как остальные игроки были взяты в аренду или приходили в статусе свободных агентов. Всё дело в том, что «Эвертон» отдавал серьёзные деньги за Ришарлисона, Аллана, Алекса Ивоби и Бена Годфри, тогда как на продажах зарабатывал мало. Этой зимой клуб из «Ливерпуля» всё ещё не сможет позволить себе дорогостоящих покупок, если не будет продавать, иначе можно попасть под санкции за нарушение фейр-плей. Однако «Эвертон» уже договорился с киевским «Динамо» о трансфере Виталия Миколенко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о новичке «ирисок» – украинском защитнике Миколенко, а также оценивает перспективы переезда на «Гудисон Парк» российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прошёл медицинский осмотр в «Эвертоне». Клубы и представители футболиста уже обо всём договорились, и в ближайшее время «ириски» смогут официально представить новичка. Несмотря на молодой возраст, Миколенко уже многое повидал в футболе. С 19 лет Виталий играет в сборной Украины, а серьёзно о его перспективах заговорили после матча Украина – Португалия (2:1) двухлетней давности, когда защитник «съел» самого Криштиану Роналду. Прогресс Миколенко был медленным, но стабильным. Вместе с тем росла и его трансферная стоимость: в начале 2019 года – 2 млн евро, сейчас – 17 млн.

В декабре 2021 года стало известно, что «Эвертон» нуждается в левом защитнике. Ранее боссы ливерпульского клуба говорили, что зимой постараются усилить правый фланг обороны, но обстоятельства сложились так, что пришлось искать футболиста на противоположный фланг. Всё дело в конфликте Рафаэля Бенитеса и Луки Диня. Достойной замены в команде не было, поэтому пришлось выходить на трансферный рынок. «Эвертон» заплатит киевскому «Динамо» 22-23 млн евро, что значительно больше, чем реальная трансферная стоимость фулбэка. Зарплата футболиста тоже намного вырастет: в Киеве ему платили 600 тысяч евро в год, а в Ливерпуле Виталий будет получать 3 млн.

Болельщики посчитали сумму трансфера завышенной, на что представители «Эвертона» ответили, что у них всё под контролем и финансовый фейр-плей не будет нарушен. «Ириски» собираются сократить расходы до следующего лета, а с «Динамо» будут рассчитываться частями. Учитывая то, что Динь на грани ухода из «Эвертона», Миколенко уже в ближайшее время может стать основным левым защитником в команде.

«Эвертон» не планирует распродажу зимой, но как минимум Люка Динь наверняка команду покинет, а это как минимум 30 млн евро прибыли. Самые дорогие активы «ирисок» – Ришарлисон (55 млн) и Доминик Калверт-Льюин (45 млн) тоже могут уйти, если будут хорошие предложения. На первого уже давно засматриваются «Реал» и «ПСЖ», а второй входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». В случае получения дохода с продаж «Эвертон» сможет себе позволить не только Миколенко.

«Ириски» хотят усилить линию полузащиты. В сферу интересов «Эвертона» входят Александр Головин («Монако»), Шон Лонгстафф («Ньюкасл»), Денис Закария («Боруссия» М) и Гус Тил («Спартак», играет в аренде за «Фейеноорд»). По информации The Athletic, приоритетной целью является именно Головин. В покупке российского полузащитника заинтересован лично главный тренер Рафаэль Бенитес. Испанский специалист хотел поработать с Головиным ещё в то время, когда тренировал «Ньюкасл», а российский футболист играл за ЦСКА. «Сороки» тогда не смогли удовлетворить финансовые аппетиты «армейцев».

Помимо заинтересованности Бенитеса, есть ещё один фактор, который может способствовать переходу – Алишер Усманов. Несмотря на то, что его племянник покинул совет директоров «Эвертона», олигарх всё ещё имеет отношение к «ирискам» – владеет частью акций. В этом сезоне Александр провел 13 матчей за «Монако» во французской Лиге 1, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. Трансферная стоимость Головина – 25 млн евро, но «Монако» может запросить гораздо больше. Впрочем, раз уж «ириски» не пожалели 22-23 млн на Миколенко, то и на Головина деньги могут найти.

Владислав АВРАМЕНКО