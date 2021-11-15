​Дин Смит войдёт в историю АПЛ

В понедельник «Норвич» объявил о назначении Дина Смита на должность главного тренера команды. 50-летний специалист станет первым тренером в истории Премьер-лиги, который проведёт два матча чемпионата подряд против одного и того же соперника. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Себ Стаффорд-Блур.

Дин Смит был уволен из «Астон Виллы» после поражения от «Саутгемптона» (0:1) 5 ноября. Теперь Смит будет готовить к дуэли с «Саутгемптоном» уже «Норвич». Игра состоится в субботу, 20 ноября.

Напомним, что «Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии на текущий момент.