​Джеррард и Смит начали с побед, Хау – с ничьей: день тренерских дебютов в АПЛ

Завершились ещё пять матчей 12-го тура чемпионата Англии. Это был день тренерских дебютов. Стивен Джеррард проводил первый матч у руля «Астон Виллы». Бирмингемцы смогли прервать серию поражений, обыграв дома «Брайтон» со счётом 2:0.
В дебютном матче под руководством Дина Смита «Норвич» обыграл «Саутгемптон» - 2:1. «Канарейки» выиграли вторую игру подряд, но они до сих пор остаются в зоне вылета Премьер-лиги.
«Ньюкасл» в первой игре при Эдди Хау на тренерском мостике сыграл вничью с «Брентфордом» - 3:3. «Сороки» пока замыкают турнирную таблицу, оставаясь единственной командой с нулём в графе побед.
Ещё одна ничья со счётом 3:3 была зафиксирована в дуэли «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». А вот «Вулверхэмптон» на своём поле минимально обыграл «Вест Хэм» - 1:0.
|Астон Вилла
|2:0
|Брайтон
|(1:0) Уоткинс Олли 84'
|(2:0) Мингс Тайрон 89'
|Норвич
|2:1
|Саутгемптон
|4' Адамс Че (0:1)
|(1:1) Пукки Теэму 7'
|(2:1) Хэнли Грант 79'
|(1:0) Ласcеллс Джамал 10'
|11' Тони Айвен (1:1)
|31' Генри Рико (1:2)
|(2:2) Жоэлинтон 39'
|61' Ласcеллс Джамал (2:3)
|(3:3) Сен-Максимен Аллан 75'
|Бёрнли
|3:3
|Кристал Пэлас
|8' Бентеке Кристиан (0:1)
|(1:1) Ми Бен 19'
|(2:1) Вуд Крис 27'
|36' Бентеке Кристиан (2:2)
|42' Гехи Марк (2:3)
|(3:3) Корне Максвелл 49'
|(1:0) Хименес Рауль 58'