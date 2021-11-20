​Джеррард и Смит начали с побед, Хау – с ничьей: день тренерских дебютов в АПЛ

Завершились ещё пять матчей 12-го тура чемпионата Англии. Это был день тренерских дебютов. Стивен Джеррард проводил первый матч у руля «Астон Виллы». Бирмингемцы смогли прервать серию поражений, обыграв дома «Брайтон» со счётом 2:0.

В дебютном матче под руководством Дина Смита «Норвич» обыграл «Саутгемптон» - 2:1. «Канарейки» выиграли вторую игру подряд, но они до сих пор остаются в зоне вылета Премьер-лиги.

«Ньюкасл» в первой игре при Эдди Хау на тренерском мостике сыграл вничью с «Брентфордом» - 3:3. «Сороки» пока замыкают турнирную таблицу, оставаясь единственной командой с нулём в графе побед.

Ещё одна ничья со счётом 3:3 была зафиксирована в дуэли «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». А вот «Вулверхэмптон» на своём поле минимально обыграл «Вест Хэм» - 1:0.