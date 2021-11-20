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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Джеррард и Смит начали с побед, Хау – с ничьей: день тренерских дебютов в АПЛ

20 Ноября 2021 • 20:01 Комментировать
Норвич
2:1
Саутгемптон
окончен

Завершились ещё пять матчей 12-го тура чемпионата Англии. Это был день тренерских дебютов. Стивен Джеррард проводил первый матч у руля «Астон Виллы». Бирмингемцы смогли прервать серию поражений, обыграв дома «Брайтон» со счётом 2:0.

В дебютном матче под руководством Дина Смита «Норвич» обыграл «Саутгемптон» - 2:1. «Канарейки» выиграли вторую игру подряд, но они до сих пор остаются в зоне вылета Премьер-лиги.

«Ньюкасл» в первой игре при Эдди Хау на тренерском мостике сыграл вничью с «Брентфордом» - 3:3. «Сороки» пока замыкают турнирную таблицу, оставаясь единственной командой с нулём в графе побед.

Ещё одна ничья со счётом 3:3 была зафиксирована в дуэли «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». А вот «Вулверхэмптон» на своём поле минимально обыграл «Вест Хэм» - 1:0.  

Протокол игры  
Астон Вилла 2:0 Брайтон
(1:0) Уоткинс Олли 84'    
(2:0) Мингс Тайрон 89'    
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти   90' Конса Эзри   90' Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон Накамба Марвелус   59' Рамси Джакоб   84' (Эль-Гази Анвар (   84') Буэндия Эмилиано   74' (Янг Эшли (   74') Ингс Дэнни   66' (Бэйли Леон (   66') Уоткинс Олли
Запасные: Дэвис Кинан Стир Джед Чуквуэмека Карни Туанзебе Аксел Сансон Морган Хаус Кортни
Стил Джейсон Уэбстер Адам   67' Даффи Шейн Данк Льюис Лемпти Тарик   79' (Мопе Нил (   79') Гросс Паскаль   89' (Макаллистер Алексис (   89'   90') Биссума Ив Модер Якуб Кукурелья Марк   49'   65' (Марч Соломон (   65') Лаллана Адам Троссар Леандро
Запасные: Вельтман Йоел Ричардс Тейлор Бёрн Дэн Схерпен Кьелл Локадия Юрген Сармиенто Джереми
20 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Протокол игры  
Норвич 2:1 Саутгемптон
    4' Адамс Че (0:1)
(1:1) Пукки Теэму 7'    
(2:1) Хэнли Грант 79'    
Крул Тим   90' Ааронс Макс Хэнли Грант Гибсон Бен Уильямс Брендон   64' Гилмор Билли   86' (Рупп Лукас (   86') Норманн Матиас   90' Маклин Кенни Рашица Милот   90' (Цолис Христос (   90') Пукки Теэму Кантуэлл Тодд   46' (Сарджент Джош (   46')
Запасные: Айда Адам Лис-Мелу Пьерр Ганн Энгус Яннулис Димитрис Плахета Пшемыслав Омобамиделе Эндрю
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Беднарек Ян   64' Салису Мохаммед Уокер-Питерс Кайл   71' Диалло Ибраима Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль   73' (Лянко Войнович (   73') Эльюнусси Мохамед   57' (Броя Армандо (   57') Армстронг Адам Адамс Че   62' (Уолкотт Тео (   62')
Запасные: Валери Ян Телла Нейтан Перро Ромен Смолбон Вильям Лонг Шейн Форстер Фрейзер
20 ноября. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

Протокол игры  
Ньюкасл 3:3 Брентфорд
(1:0) Ласcеллс Джамал 10'    
    11' Тони Айвен (1:1)
    31' Генри Рико (1:2)
(2:2) Жоэлинтон 39'    
    61' Ласcеллс Джамал (2:3)
(3:3) Сен-Максимен Аллан 75'    
Дарлоу Карл Шёр Фабиан   71' (Лонгстафф Шон (   71') Ласcеллс Джамал Кларк Киран Мёрфи Джейкоб Уиллок Джо   71' (Фрейзер Райан (   71') Шелви Джонджо Ритчи Мэтт Жоэлинтон Уилсон Каллум   46' Сен-Максимен Аллан   75'
Запасные: Льюис Джамал Хэйден Айзак Гейл Дуайт Крафт Эмиль Дубравка Мартин Альмирон Мигель Манкильо Хави
Фернандес Альваро III Расмуссен Мадс   80' (Гуд Чарли (   80') Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи Янельт Витали   89' (Баптист Шендон (   89') Норгор Кристиан   83' Генри Рико Мбеумо Брайан Тони Айвен Годдос Саман   42'   59' (Ониика Фрэнк (   59')
Запасные: Форсс Маркус Томпсон Доминик Matthew Cox Хэйгарт Максвелл Бидструп Мадс
20 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Протокол игры  
Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
    8' Бентеке Кристиан (0:1)
(1:1) Ми Бен 19'    
(2:1) Вуд Крис 27'    
    36' Бентеке Кристиан (2:2)
    42' Гехи Марк (2:3)
(3:3) Корне Максвелл 49'    
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс   22' Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн Вествуд Эшли   70' Браунхилл Джош Макнил Дуайт Корне Максвелл   84' (Выдра Матей (   84') Вуд Крис   80' (Родригес Джей (   80')
Запасные: Питерс Эрик Корк Джек Леннон Аарон Коллинз Натан Хенесси Уэйн Бардсли Филипп Лонг Кевин
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор   81' (Шлупп Джеффри (   81') Миливоевич Лука   87' (Эдуар Одсонн (   87') Куйяте Шейку Айю Джордан   58' (Олисе Майкл (   58'   90') Бентеке Кристиан   59' Заха Уилфрид   22'
Запасные: Хьюз Уилл Томкинс Джеймс Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль Эзе Эберечи
20 ноября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
(1:0) Хименес Рауль 58'    
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Невеш Рубен   54' Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Поденсе Даниэл   76' (Траоре Адама (   76') Хи-Чан Хван   87' (Дендонкер Леандер (   87') Хименес Рауль
Запасные: Тринкан Франсишку Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Боли Вийи Марсал Фернандо Радди Джон
Фабьянски Лукаш Джонсон Бен Доусон Крэйг Зума Курт Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан   86' Боуэн Джаррод   71' (Ярмоленко Андрей (   71') Бенрахма Саид   71' (Влашич Никола (   71') Форнальс Пабло   59' (Лансини Мануэль (   59') Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур Ноубл Марк Крал Алекс Диоп Исса Цоуфал Владимир Ареола Альфонс
20 ноября. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон Вулверхэмптон Норвич Бёрнли Вест Хэм Стивен Джеррард Кристал Пэлас Брайтон Эдди Хау Брентфорд Астон Вилла Дин Смит
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окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
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