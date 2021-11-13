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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» договорился с Дином Смитом и представит тренера в ближайшие дни

13 Ноября 2021 • 20:39 Комментировать
Норвич
...
Саутгемптон
3.70 3.60 2.00
20.11 18:00

Совсем недавно Дин Смит покинул пост главного тренера «Астон Виллы», но надолго английский специалист без работы не остался – с ним на связь вышли представители «Норвича». Клуб не сумел договориться с Френком Лэмпардом, поэтому быстро переключил свое внимание на более опытного наставника.

По информации британского издания The Mirror, стороны уже уладили все детали сотрудничества. Согласно источнику, официальное представление Смита на новой должности теперь является лишь вопросом времени.

Полагается, что о назначении нового тренера будет объявлено в ближайшие дни. Напомним, что «Норвич» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ, добыв всего лишь одну победу в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Дин Смит
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