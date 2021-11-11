«Норвич» продвинулся в переговорах с Лэмпардом

Уволив Даниэля Фарке после дебютной победы в текущем сезоне английской Премьер-лиги, руководство «Норвича» начало искать нового специалиста на должность главного тренера. Ранее сообщалось о возможном трудоустройстве в аутсайдере чемпионата Франка Лэмпарда, а уже сейчас подобный расклад событий кажется вполне вероятным.

По информации британского таблоида The Sun, стороны провели уже несколько этапов переговоров, которые прошли без каких-либо разногласий.

Согласно источнику, о назначении Лэмпарда может быть официально объявлено на следующей неделе. Руководство «канареек» не хочет затягивать с решением, чтобы после международной паузы футболисты уже начали работать с новым наставником.