«Арсенал» смял оборону «Лестера» в начале матча и победил

10-й тур чемпионата Англии стартовал матчем «Лестер» - «Арсенал». «Канониры» со стартовых секунд пошли в атаку и быстро открыли счет - Габриэль дос Сантос здорово сыграл у ближней штанги после подачи углового. Эмил Смит-Роу уже на 18-й минуте сделал результат 2:0. «Лестер» постепенно оживился и имел массу моментов, но мяч попадал в перекладину, голкипера и просто не шел в ворота.
«Лисы» с 14 очками на 10-м месте, а их соперник уже пятый (17).
Протокол игры
|5' Габриэль дос Сантос (0:1)
|18' Смит-Роу Эмил (0:2)
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль 46' ( Лукмен Адемола ( 46') • Эванс Джонни • 68'Сёюнджю Чаглар • Кастань Тимоти • Тилеманс Юри • Сумаре Бубакари • Томас Люк • Мэддисон Джеймс 71' ( Дака Пэтсон ( 71') • Ихеаначо Келечи 46' ( Барнс Харви ( 46') • Варди Джейми 75'
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Ндиди Уилфред • Бертранд Райан • Чодури Хамза • Вестергор Янник • Уорд Дэнни II
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тавареш Нуну • Сака Букайо 85' ( Пепе Николя ( 85') • Парти Томас • Самби Локонга Альберт-Мбойо • Смит-Роу Эмил 90' ( Колашинац Сеад ( 90') • Ляказетт Александр 58' ( Эдегор Мартин ( 58') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед • Лено Бернд • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Седрик Соареш • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
30 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).