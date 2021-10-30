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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» смял оборону «Лестера» в начале матча и победил

30 Октября 2021 • 16:37 Комментировать (2)
Лестер
0:2
Арсенал
окончен

10-й тур чемпионата Англии стартовал матчем «Лестер» - «Арсенал». «Канониры» со стартовых секунд пошли в атаку и быстро открыли счет - Габриэль дос Сантос здорово сыграл у ближней штанги после подачи углового. Эмил Смит-Роу уже на 18-й минуте сделал результат 2:0. «Лестер» постепенно оживился и имел массу моментов, но мяч попадал в перекладину, голкипера и просто не шел в ворота.

«Лисы» с 14 очками на 10-м месте, а их соперник уже пятый (17).

Протокол игры  
Лестер 0:2 Арсенал
    5' Габриэль дос Сантос (0:1)
    18' Смит-Роу Эмил (0:2)
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль   46' (Лукмен Адемола (   46') Эванс Джонни   68' Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Тилеманс Юри Сумаре Бубакари Томас Люк Мэддисон Джеймс   71' (Дака Пэтсон (   71') Ихеаначо Келечи   46' (Барнс Харви (   46') Варди Джейми   75'
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Ндиди Уилфред Бертранд Райан Чодури Хамза Вестергор Янник Уорд Дэнни II
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тавареш Нуну Сака Букайо   85' (Пепе Николя (   85') Парти Томас Самби Локонга Альберт-Мбойо Смит-Роу Эмил   90' (Колашинац Сеад (   90') Ляказетт Александр   58' (Эдегор Мартин (   58') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед Лено Бернд Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Седрик Соареш Мэйтленд-Найлс Эйнсли
30 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
30 Октября 2021 в 16:52
Попер Арсенал постепенно. Может, за зону ЛЧ поборется, что для нынешней команды - уже большой плюс. Посмотрим.
Element-22
30 Октября 2021 в 17:21
зрело сыграли. засушили 2:0 в лучших традициях МЮ Ферги. хоть что-то меня в АПЛ сейчас радует)..
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окончен Лестер 0:2 Арсенал
Идет 71 минута Манчестер Сити 0:1 Кристал Пэлас
Идет 74 минута Ливерпуль 2:2 Брайтон
Идет 71 минута Ньюкасл 0:1 Челси
Идет 75 минута Уотфорд 0:1 Саутгемптон
Идет 73 минута Бёрнли 3:0 Брентфорд
30.10  19:30 Тоттенхэм ... Манчестер Юнайтед 3.25 3.65 2.18
31.10  17:00 Норвич ... Лидс 3.75 3.85 1.94
31.10  19:30 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.65 3.6 2.6
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