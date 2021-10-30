«Арсенал» смял оборону «Лестера» в начале матча и победил

10-й тур чемпионата Англии стартовал матчем «Лестер» - «Арсенал». «Канониры» со стартовых секунд пошли в атаку и быстро открыли счет - Габриэль дос Сантос здорово сыграл у ближней штанги после подачи углового. Эмил Смит-Роу уже на 18-й минуте сделал результат 2:0. «Лестер» постепенно оживился и имел массу моментов, но мяч попадал в перекладину, голкипера и просто не шел в ворота.

«Лисы» с 14 очками на 10-м месте, а их соперник уже пятый (17).