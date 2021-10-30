Сака проводит сотый поединок за «Арсенал»

Хавбек «Арсенала» Букайо Сака проводит сотый поединок в футболке «канониров».

Матч 10-го тура АПЛ с «Лестером» стал для 20-летнего полузащитника сотой в составе своей команды.

Перед стартовым свистком игрок признался, что горд выступать за «Арсенал».

Сака является воспитанником лондонского коллектива. В предыдущих 99 встречах он отметился 13 голами и 22 результативными передачами.

На текущий момент «Арсенал» обыгрывает «лис» со счетом 2:0. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.

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