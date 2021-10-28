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«Арсенал» нацелился на лидера «Боруссии» Мёнхенгладбах слухи

28 Октября 2021 • 18:24 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
2.45 3.40 2.85
30.10 14:30

Несмотря на то, что летом лондонский «Арсенал» потратил свыше 100 миллионов евро на усиление состава, лондонцы намерены подписать еще несколько игроков в ближайшее зимнее трансферное окно.

Одной из целей «канониров» является полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария, сообщает британский таблоид The Sun. По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер команды Микель Артета.

Сумма перехода может составить около 30 миллионов евро – именно в столько оценивается стоимость Закарии экспертами портала Transfermarkt. Добавим, что в текущем сезоне игрок принял участие в восьми матчах «Боруссии» во всех турнирах, записав на свой счет три результативных действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Арсенал Лондон Денис Закария
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