Полузащитник Кристофер Нкунку вошёл в список интересных лондонским «канонирам» футболистов.

Если верить информации итальянского издания Calciomercato, 23-летний хавбек «РБ Лейпцига» в 2022 году может сменить место регулярной прописки. Сообщается, что лондонцы уже в январе попытаются договориться с представителями Бундеслиги насчёт трансфера талантливого француза.

У Кристофера Нкунку на руках активный контракт с «РБ Лейпцигом» до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне полузащитник «быков» демонстрирует топовую результативность, забив уже 9 мячей и сделав 5 голевых пасов в 13 матчах во всех турнирах.