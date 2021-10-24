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Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи

24 Октября 2021 • 16:12 Комментировать
Лестер
...
Арсенал
30.10 14:30

Полузащитник Кристофер Нкунку вошёл в список интересных лондонским «канонирам» футболистов.

Если верить информации итальянского издания Calciomercato, 23-летний хавбек «РБ Лейпцига» в 2022 году может сменить место регулярной прописки. Сообщается, что лондонцы уже в январе попытаются договориться с представителями Бундеслиги насчёт трансфера талантливого француза.

У Кристофера Нкунку на руках активный контракт с «РБ Лейпцигом» до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне полузащитник «быков» демонстрирует топовую результативность, забив уже 9 мячей и сделав 5 голевых пасов в 13 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Кристофер Нкунку трансферы футбола - зима 2022
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