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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крал подхватил коронавирус

17 Октября 2021 • 21:20 Комментировать
Эвертон
0:1
Вест Хэм
окончен

Сегодня «Вест Хэм» на выезде минимально одолел «Эвертон», но в заявке лондонцев неожиданно не оказалось полузащитника Алекса Крала, права на которого пока принадлежат московскому «Спартаку». Главный тренер команды Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия чеха.

Оказывается, футболист незадолго до поединка заразился коронавирусом. По словам наставника, Крал на данный момент изолирован от коллектива.

Добавим, что чешскому игроку еще так и не удалось дебютировать за свою новую команду в английской Премьер-лиге – он лишь однажды выходил на поле в матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм коронавирус Алекс Крал
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