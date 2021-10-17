Крал подхватил коронавирус

Сегодня «Вест Хэм» на выезде минимально одолел «Эвертон», но в заявке лондонцев неожиданно не оказалось полузащитника Алекса Крала, права на которого пока принадлежат московскому «Спартаку». Главный тренер команды Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия чеха.

Оказывается, футболист незадолго до поединка заразился коронавирусом. По словам наставника, Крал на данный момент изолирован от коллектива.

Добавим, что чешскому игроку еще так и не удалось дебютировать за свою новую команду в английской Премьер-лиге – он лишь однажды выходил на поле в матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».