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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес – о победе над «Эвертоном»: «Хочется начать побеждать и на домашней арене»

17 Октября 2021 • 19:45 Комментировать
Эвертон
0:1
Вест Хэм
окончен

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» в родных стенах минимально уступил «Вест Хэму», позволив лондонцам сравняться с «ирисками» по набранным очкам. Наставник гостей поля Дэвид Мойес прокомментировал победу своих подопечных.

«Мы лучше всех в лиге выступаем на выезде, теперь хотелось бы начать выигрывать и дома. Опасался, что имея преимущество можем допустить глупую ошибку, как это было с «Брентфордом». Парни отработали все 95 минут, они молодцы. Хотим повторить прошлогодний успех», - приводит слова главного тренера пресс-служба клуба.

Добавим, что благодаря набранным трем очкам «Вест Хэм» вернулся в зону еврокубков, занимая седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вест Хэм Дэвид Мойес
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