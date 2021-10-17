Мойес – о победе над «Эвертоном»: «Хочется начать побеждать и на домашней арене»

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» в родных стенах минимально уступил «Вест Хэму», позволив лондонцам сравняться с «ирисками» по набранным очкам. Наставник гостей поля Дэвид Мойес прокомментировал победу своих подопечных.

«Мы лучше всех в лиге выступаем на выезде, теперь хотелось бы начать выигрывать и дома. Опасался, что имея преимущество можем допустить глупую ошибку, как это было с «Брентфордом». Парни отработали все 95 минут, они молодцы. Хотим повторить прошлогодний успех», - приводит слова главного тренера пресс-служба клуба.

Добавим, что благодаря набранным трем очкам «Вест Хэм» вернулся в зону еврокубков, занимая седьмое место в турнирной таблице.